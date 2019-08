Tkalčec, Benović i Prpić izborili nastup u finalu Svjetskog kupa u gimnastici u turskom Mersinu

Hrvatski gimnastičari i gimnastičarke prvog su dana kvalifikacija na natjecanju Svjetskog kupa u turskom Mersinu izborili plasman u tri finala - Tijana Tkalčec u preskoku, Renato Prpić na konju s hvataljkama i Aurel Benović na parteru

Najmlađi hrvatski predstavnik, 19-godišnji Aurel Benović, nakon fantastičnog trećeg mjesta na posljednjem Svjetskom kupu u Kopru, i u Mersinu je nastavio u odličnom ritmu. Za svoju je vježbu na parteru osvojio 13.950 bodova te zauzeo prvo mjesto kvalifikacija.

'Zadovoljan sam odrađenom vježbom, međutim, došlo je do kolapsa među sucima i za kraj vježbe zvonili su mi deset sekundi prije isteka vremena. Zbog toga sam požurio i malo 'zeznuo' kraj vježbe, što je rezultiralo nešto lošijom ocjenom. U finalu ću se potruditi pokazati da je stvarno došlo do greške kod sudaca i odradit ću ga što je bolje moguće. Prvo mjesto je inače stvarno jako dobar rezultat, ali to sad treba potvrditi u finalu', osvrnuo se Benović na svoj nastup.