Teška ozljeda hrvatskog braniča kojeg je u reprezentaciju pozvao izbornik Zlatko Dalić; operacija i duga stanka su neizbježni

Potencijalni hrvatski reprezentativac i igrač Glasgow Rangersa Nikola Katić je tijekom priprema zaradio ozbiljnu ozljedu, objavio je škotski klub

Službeno nije objavljeno kolika je težina ozljede, no otočki mediji pišu kako su u pitanju križni ligamenti i da će Katić izbivati s terena najmanje nekoliko mjeseci, a možda će mu biti nužan i operativni zahvat.

Katić, koji je za klub iz Glasgowa odigrao 59 utakmica, a prošle sezone je i produžio ugovor do 2023. godine, je povrijeđen još prije tjedan dana, no tek danas je postalo jasno da je ozljeda teža i da ga neće biti 'do daljnjega', kako navodi klub kojeg s klupe vodi legendarni Steven Gerrard u službenom priopćenju, a prenosi HRT.

Katić je upisao osam nastupa za mladu reprezentaciju hrvatske, a izbornik Zlatko Dalić najavio je da bi uskoro mogao dobiti poziv i za seniorsku vrstu, za koju je jednom i nastupio, u svibnju 2017. protiv Meksika.