Talijani 'smijenili' Josea Mourinha, a on otkriva: Planiram odlazak u Saudijsku Arabiju

I ne samo to, tvrde kako su čelni ljudi Rome već pronašli i zamjenu za Mourinha, a to je Hansi Flick, nekadašnji trener Bayerna i do prije par tjedana izbornik njemačke nogometne reprezentacije.

Sve te tvrdnje kao da i nisu stigle do Mourinha, a iz Rome su odmah demantirali napise u medijima. A onda je 'osvanuo' Mourinhov razgovor jednu egipatsku televizijsku postaju u kojoj Portugalac otkriva kako jednog dana planira raditi u Saudijskoj Arabiji.

'Trenutačno sam u potpunosti posvećen svom radu u Romi te želim dati sve od sebe za taj klub dok god sam tamo. No, planiram odlazak u Saudijsku Arabiju i uvjeren sam kako ću raditi tamo, samo ne znam kada', kazao je 60-godišnji Mourinho dodavši kako je već odbio bogatu ponudu iz te arapske zemlje: