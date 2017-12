Svake godine svi se pitaju može li netko ponoviti ono što se dogodilo samo jednom u povijesti

Tradicionalno su posljednji dani Stare i prvi dani Nove godine rezerviani za turneju 'Četiri skakaonice' i uvijek se tada vrti isto pitanje – može li netko ponoviti pothvat Nijemca Svena Hannawalda (43)

Počela je 66. Novogodišnja turneja 'Četiri skakaonice', a u to doba godine jedno ime stalno se spominje. Sven Hannawald je sezone 2001/02. napravio nemoguće. Osvojio je svoju jedinu Turneju, ali na način kakav do tada to nitko nije napravio, kao ni poslije njega.

Trijumfirao je na sve četiri 'stanice' – Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku i Bischofshofenu. Sve četiri pobjede u istoj sezoni je nešto što se više nije ponovilo. Mnogi veliki skijaši-skakači osvajali su 'Četiri skakaonice' više puta u karijeri, ali nitko osim spomenutog Hannawalda nije imao sve pobjede na istoj Novogodišnjoj turneji.