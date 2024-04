Stoper Hajduka suigračima poslao brutalnu poruku; ove će riječi odjeknuti Poljudom

Puno je problema na Poljudu, jasno je to svima, a nakon derbija je iskusni stoper Filip Uremović otvorio dušu. Igrao je nedovoljno oporavljen, ali je za derbi s Rijekom stisnuo zube i krenuo od prve minute. Izdržao je do 60. minute...

'Još jedan poraz u nizu... Pobijedio je bolji protivnik. Sve ono što radimo na treninzima, ne pokazujemo na terenu. Prošla utakmica me uopće ne dira. Svaki od nas se treba zapitati. Idemo presložiti glave i vidjeti kako dalje.'

'Derbi kao derbi je uvijek tvrd. Međutim Rijeka je pobijedila utakmicu zasluženo, znate kako je to u derbiju, uvijek se na mrvicu pobjeđuje derbi, ta jedna šansa odluči. Međutim, mislim da se uvijek to vrati u životu. Koliko radiš toliko će ti se vratiti. Nama se nije vratilo, tako da vjerojatno ne radimo dovoljno i to je jednostavno skup svega toga se skupio i Rijeka je pobijedila', razmišlja Uremović te utučeno nastavlja:

'Mi imamo nekakve svoje probleme unutar koje moramo riješiti i ako njih ne riješimo sigurno nećemo biti bolji ni od jednog konkurenta. Ali nije se još sve raspalo. U Dalmaciji je nekakvo uvijek mišljenje kad su negativni rezultati da se priča samo negativno. Ja nisam takav, uvijek pokušavam pronaći pozitivne stvari u svemu, samo danas ih nema puno. Jednostavno sedam kola za dalje koje idemo odigrati muški pa bilo pred publikom ili bez njih. Idemo probati odigrati to do kraja utakmicu po utakmicu. Na nama je da riješimo svoje probleme, a onda pokušamo nešto više', zaključio je Uremović.