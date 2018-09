Što se mora dogoditi da Luka Modrić ne bude izabran za najboljeg nogometaša svijeta?

Večeras će u Londonu FIFA dodijeliti nagradu The Best za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini za koju konkuriraju Modrić, Ronaldo i egipatski napadač Mohamed Salah. Naravno, očekivanja su da hrvatski veznjak i kapetan reprezentacije, koju je vodio do svjetskog srebra ali i Real do treće uzastopne krune u Ligi prvaka, postane laureat. Također, doznat ćemo i hoće li izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, u konkurenciji Zidanei Deschampsa, ponijeti naslov najboljeg trenera godine

Luka Modrić izabran je u ovoj godini i za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, potom i kao Uefin igrač godine, pa se s pravom očekuje da ga i FIFA proglasi najboljim odnosno da mu dodjeli nagradu The Best. Konkurenti Modriću su Cristiano Ronaldo te Mohamed Salah. Naravno, već tjednima piše se o tome tko bi trebao ponijeti ovu nagradu, ali veliki dio nogometne obitelji slaže se da je upravo Modrić predodređen za tu nagradu.

No, nakon Uefinog izbora, digli su glas brojni navijači Cristiana Ronalda, pa ostaje upitno hoće li njegova ljutnja smekšati glasače.