Srpski trener Livaji prošle sezone nudio bogatstvo samo da dođe: 'Nije bilo nikakve šanse'

Kako je rekao, pokušao ga je dovesti još dok je radio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali do suradnje nije moglo doći.

‘Prošle sezone sam ga htio dovesti, ali nije bilo nikakvih izgleda. Konkretno, dok sam radio u Shabab Al-Ahliju, prije godinu i pol, dvije. To dovoljno govori što mislim o njemu kao igraču’, dodao je Nikolić.

Iskreno je priznao kako u Livaji cijeni karakter, koji mnogi znaju tumačiti na različite načine: ‘On ima gard, ima osobnost, a ja to volim. Ne volim igrače koji su bezlični. Moj je posao da s takvim igračem izgradim odnos, ali više cijenim one koji imaju hrabrosti reći što misle, da ne kažem to nekim uličnim rječnikom.’

Livaja je tijekom četiri i pol sezone u AEK-u upisao 147 nastupa i postigao 42 pogotka, a s grčkim klubom osvojio je naslov prvaka 2018. godine. U siječnju 2021. vratio se u domovinu i potpisao za Hajduk, u kojem se brzo prometnuo u ključnog igrača.

U splitskom klubu do danas je odigrao više od 120 utakmica i zabio preko 60 golova i nametnuo se kao najbolji igrač lige. S Hajdukom je osvojio dva Kupa i bio ključna figura u povratku kluba u vrh hrvatskog nogometa.

Shabab Al-Ahli, jedan od najbogatijih klubova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, bio je Nikolićev poslodavac od srpnja 2023. do lipnja prošle godine, a sada gradi karijeru u Rusiji, gdje trenutačno vodi CSKA iz Moskve.