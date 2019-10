Sprema se fešta na Poljudu; Torcida slavi rođendan, Hajduk 'lovi' jedanaestu domaću pobjedu u nizu

Prvu utakmicu subotnjeg programa 13. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu igraju Hajduk i Slaven Belupo (Arenasport 3, 15 sati). Torcida na ovoj utakmici slavi 69. rođendan, a 'bili' u prvenstvu na svom terenu nisu izgubili od travnja, imaju 11 utakmica bez poraza, od čega 10 pobjeda u nizu. No, 'farmaceuti' su tradicionalno neugodan i težak protivnik, bez obzira na to što su ove sezone loši...

Hajduk pod vodstvom Damira Burića pokazuje dva lica, ono nedodirljivo pred svojim navijačima gdje zna isključivo za pobjede, ali i ono blijedo na gostovanjima gdje do pobjede nikako ne može doći.

Bez obzira na nezadovoljstvo navijača tijekom susreta s Lokomotivom, s obzirom na to da Torcida slavi 69. rođendan očekuje se da će atmosfera na Poljudu biti motivirajuća za igrače Hajduka u utakmici sa Slaven Belupom.

'Očekuje nas brutalno teška utakmica, ali mi smo spremni. Slaven se strašno popravio dolaskom novog trenera koji je unio veliku energiju. Nama je svaka utakmica kao utakmica bitna. Želimo demonstrirati svoju moć. Svaku smo utakmicu imali ogroman posjed lopte, protivnik nije izašao iz šesnaesterca, a mi bi imali brojne šanse. Želimo to ponoviti. Demonstrirajmo silu i moć iznova. Volio bih da njihov golman ne bude najbolji na terenu. Tjedan smo odradili jako dobro, atmosfera je s naglaskom na koncentraciju i suprotstavit ćemo se Slavenu u jako dobrom sastavu. Torcida je slavljenik, a tom slavljeniku želimo nešto i pokloniti. Idemo proslaviti tri boda, dati sve od sebe i to je to', kaže trener Hajduka, a prenosi Dvoznak.com.

Najveći je hendikep za Burića izostanak suspendiranog reprezentativca Bradarića, a prilikom najave susreta rekao je kako u konkurenciji za nastup neće biti ni Bulos i Bašić koji treniraju smanjenim intenzitetom. Manjih problema s ozljedom proteklog je tjedna imao i Nejašmić čiji je nastup pod znakom upitnika.

Loši rezultati Slavena prije reprezentativne stanke doveli su do odlaska trenera Sertića kojeg je zamijenio debitant u Hrvatski Telekom Prvoj ligi Stipić, trener koji je iskustvo između ostalog stekao u Njemačkoj i Švicarskoj.

Upisao je Stipić u svojoj prvoj utakmici na klupi Slavena domaći poraz od Rijeke, no mogao je biti zadovoljan viđenim jer je njegova momčad dominirala većim dijelom utakmice protiv jedne od najboljih momčadi lige. Poveo je Slaven rano golom Radivojevića, no u završnici utakmice gosti su preokrenuli golovima Gorgona i Acostyja.