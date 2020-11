Split u dramatičnoj utakmici nakon otvaranja iz snova u zadnjim sekundama utakmice izgubio od Crvene zvezde

Košarkaši Splita odigrali su odličnu utakmicu u nedjelju u 7. kolu ABA lige u gostima kod favorizirane Crvena zvezde i bili su nadomak velikom iznenađenju, ali su u završnici susreta ipak poraženi 76:78

Split je dobro otvorio utakmicu i vodio je cijelu prvu četvrtinu, a početkom druge došao je na 13 koševa prednosti (33:20). Zvezda je do poluvremena ipak smanjila zaostatak na minus četiri koša, ali u trećoj četvrtina Split se opet odvojio na plus 14. No, domaćini do kraja treće četvrtine uspijevaju se vratiti i u zadnju dionicu se ušlo s minimalnom prednošću Crvene zvezde (60:59).

U neizvjesnoj zadnjoj četvrtini domaćini su 2 minute i 45 sekundi prije kraja imali pet koševa prednosti (74:69). No, Splićani se nisu predavali, prvo je Blaž Mesiček pogodio oba slobodna bacanja, pa je isto učinio i Marko Luković, da bi 64 sekunde prije isteka vremena Luković pogodio tricu za vodstvo Splita 76:74.

Potom 47 sekundi prije kraja Amerikanac Johnny O'Bryant iz slobodnih bacanja donosi Zvezdi izjednačenje (76:76), a nakon što je Mesiček izgubio loptu Jordan Loyd polaganjem dovodi domaćine u vodstvo 78:76.