Spektakl na Maksimiru; Dinamo protiv Atalante; ovo su vjerojatni sastavi; navijačka invazija prema stadionu

Nogometni spektakl u Zagrebu! Od 21 sat na ispunjenom Maksimiru Dinamo igra utakmicu prvog kola Lige prvaka protiv Atalante iz Bergama. Tekstualni prijenos pratite na tportalu gdje možete saznati i sve najvažnije informacije vezane uz obje momčadi i navijače uoči samog dvoboja

Dinamo pod vodstvom Nenada Bjelice konstantno raste i napreduje, stoga nije iznenađenje da je njegova momčad nakon sjajnih lanjskih izdanja u Europskoj ligi napravila novi iskorak plasmanom u grupnu fazu Lige prvaka. Posljednji nastupi Dinama u ovoj fazi natjecanja bili su za zaborav, no navijači sada s razlogom vjeruju da Bjelica i njegovi igrači neće biti samo statisti u zahtjevnoj skupini s Manchester Cityem, Šahtjorom i Atalantom. U posljednje dvije prvenstvene utakmice protiv Hajduka i Istre momčad Dinama nije brilijirala, no nije to ni čudno s obzirom da svi u klubu razmišljaju o nadolazećim izazovima u Ligi prvaka. Za ambicije Dinama ključna bi mogla biti domaća utakmica protiv nominalno najslabijeg suparnika Atalante.

Desetljećima je Atalanta bila nazivana 'boginjom provincije', no dolaskom Gasperinija na klupu momčad iz Bergama definitivno je zaslužila izlazak na najveću scenu. Gasperini je na samom startu svog mandata nizao neuspjehe, no klub je dao povjerenje njegovim specifičnim trenerskim metodama i taktičkim idejama, a to mu se na kraju višestruko isplatilo. Pod Gasperinijevim je vodstvom Atalanta u samo tri godine iz prosječnosti stigla do plasmana u Europsku ligu i Ligu prvaka, te do finala Kupa, a klub je zaradio i ogromna financijska sredstva zahvaljujući prodajama igrača koje je on afirmirao poput Contija, Kessiea, Caldare, Cristantea i Gagliardinija. Svi su ključni igrači iz prošle sezone ostali u Atalanti, a klub je dodatno ojačao konkurenciju dovođenjem stopera Kjaera, veznjaka Malinovskog i napadača Muriela pa se od Gasperinija i ove sezone očekuje nastavak serije uspješnih rezultata, piše dvoznak.com.