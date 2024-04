Spavao je u štali, odrastao u siromaštvu, kuhao bi Severini, a igrao za Hajduk

'Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. U jednoj prostoriji bile su i životinje, a od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je teških trenutaka i skupljanja boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce... Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim zadržati za sebe. Otac me naučio da zadnjih 10 kuna podijelim s prijateljima. Uvijek mi je govorio da je bitno da me ljudi cijene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvijek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja. Od čistačice u klubu do direktora', rekao je Erlić naučen od malih nogu za rad u polju.

Njegova nogometna priča je također posebna.'

'Krenuo sam s devet godina u NK Raštane. Putem je bilo puno kamenja, a oko mene šuma. Znali smo i po mraku ići s treninga, ali smo znali taj put zatvorenih očiju', kazuje u emisiji Knjaz kod Vatrenih skromni momak kojeg je nogometni put doveo do Dinama.

'Plakao sam svaku večer prvih mjesec dana. Nisam mogao nazvati majku i oca, rekao mi je ako vidi da plačem, da se odmah vratim kući. Zvao sam sestre i braću. Nije lako, ali isplatilo se. Igrački nisam bio tehnički potkovan, ali sam radio više od drugih. Prije spavanja radio sam vježbe stabilizacije. Znao sam da će mi se to isplatiti. Malo po malo, to postane puno.'