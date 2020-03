Španjolski giganti nude pomoć zdravstvu; u Barceloni napravili isto što i u Dinamu

Španjolski klubovi Real Madrid i Barcelona ponudili su u četvrtak svoje objekte i drugu pomoć zdravstvu u borbi s koronavirusom, zbog čega je sportski klub Barcelona najavio i privremeno suspendiranje radnih ugovora igračima i drugim zaposlenicima te smanjenje plaća.

Plaće će se u katalonskom sportskom klubu Barcelona smanjiti proporcionalno smanjenju radnog vremena, za što su se odlučili, kako su izvijestili, jer su zbog koronavirusa suspendirana sva natjecanja pa su ostali bez prihoda od televizijskih prava, prodanih ulaznica i suvenira.

'Otvorili smo postupak nad radnim ugovorima profesionalnih sportaša, u nogometu i drugim sportovima, a također i nad ugovorima ostalih zaposlenika. Ti postupci će biti poslani uredu za zapošljavanje pri katalonskoj vladi', naveli su iz tog kluba, ne otkrivajući za koliko će smanjiti radno vrijeme, niti za koliki postotak plaće.

U Španjolskoj u slučaju 'više sile', koje je nastalo uvođenjem izvanrednog stanja u zemlji 14. ožujka, kompanije mogu otvoriti Postupak privremenog reguliranja zaposlenja (Expediente de Regulación Temporal de Empleo-ERTE), što su proteklih tjedana učinile kompanije Burger King, Seat, Iberia, Air Europa i Volkswagen.

Time su radnicima od 14. ožujka, pa do kraja izvanrednog stanja, koje je za sada produženo do 11. travnja, privremeno suspendirani ugovori, a to trebaju potvrditi i uredi za zapošljavanje.

Igrači, među kojima su i hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, košarkaš Ante Tomić i rukometaš Luka Cindrić, unatoč suspenziji ugovora ostaju članovi kluba, a punu će plaću opet dobivati kada prođe izvanredno stanje. Oni se već dva tjedna nalaze u svojim kućama, gdje individualno vježbaju jer su svi treninzi u klubu, kao i natjecanja otkazani do daljnjeg.

Istodobno, Barcelona je stavila na raspolaganje katalonskoj zdravstvenoj službi i svoje prostore, uključujući i stadion Camp Nou.

I Real Madrid je u četvrtak priopćio da će njegov stadion Santiago Bernabéu biti korišten kao improvizirano skladište za prikupljeni sanitarni materijal, za što će taj klub dati i veliku donaciju.

Uz to, i predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales ponudio je zdravstvenoj službi kompleks u predgrađu Madrida u kojem se priprema španjolska reprezentacija, a koji može biti pretvoren u bolnicu, kao i 'nogometnu' liječničku službu.

'Savez nudi svoj tim psihologa i fizioterapeuta kao podršku zdravstvenom osoblju u borbi protiv koronavirusa, a ponudili smo i naš hotel-rezidenciju kao bolnički centar', priopćili su iz tog nogometnog saveza.

U Španjolskoj je u četvrtak broj oboljelih od koronavirusa porastao 18 posto, na više od 56 tisuća, dok je preminulih više od 4300, čime je ta zemlja druga u svijetu po broju umrlih od tog virusa, nakon Italije. Najviše su pogođene pokrajine Madrid sa 2090 preminulih i Katalonija sa 880.