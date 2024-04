Šokantno svjedočanstvo američke tenisačice: Hrvati su me gađali korom od naranče

U velikom intervju za Time prisjetila se svojih početaka teniske karijere, ali i neugodnog iskustva s hrvatskim navijačima kad je imala samo 12 godina:'

'Kad sam imala 12 godina, bila sam na turniru u Francuskoj. Tamo je bila grupa hrvatskih navijača koji su me gađali korama naranče i nazivali me majmunicom. Tu noć sam plakala, ali sljedeći dan sam prešla preko toga. Vjerojatno nisu odrasli oko ljudi koji se razlikuju od njih. Ne ljutim se zbog toga, to iskustvo nije utjecalo na mene', prisjetila je Gauff sramotne scene.