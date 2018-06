Šokantan ispad iranskog izbornika; nije normalno za što je sve optužio hrvatskog trenera!

Iran je nastup na Svjetskom prvenstvu u Rusiji završio u skupini, a izbornik Carlos Queiroz je za neuspjeh pronašao nevjerojatan razlog – on je za brzi odlazak sa World Cupa optužio hrvatskog trenera Branka Ivankovića

Iran je bio korak do prolaska, u zadnjim trenucima utakmice ova azijska reprezentacija je imala zicer za pobjedu protiv Portugala (1:1), ali ga nije iskoristila pa je fazu po skupinama završila na trećoj poziciji, s bodom manje od Španjolske i Portugala.

A zašto nije? E to je već druga priča, portugalski stručnjak na klupi Irana za to je optužio Branka Ivankovića, hrvatskog trenera koji ima veliki ugled u toj zemlji, jer je njihovu reprezentaciju vodio od 2002. do 2006., a od 2015. je u Persepolisu s kojim je osvojio dva zadnja prvenstva.

'Riskirao si uspjeh iranske momčadi, riskirao si čitav koncept i plan. Razgovarao sam osobno s gospodinom Brankom i ljudima koji ga podupiru,' rekao je Queiroz pa dodao kako je Ivanković uvrijedio momčad svojim postupcima, bojkotirao je i zatrovao, prenosi goal.hr.