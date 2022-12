Šok na Maksimiru; dok Vatreni na SP pišu nove zlatne stranice hrvatskog nogometa u Dinamu se događaju tektonske promjene...

S redovne skupštine Dinama, u trenucima kada cijela Hrvatska diše uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju, koju u utorak s početkom u 20 sati očekuje susret polufinala Svjetskog prvenstva s Argentinom, stiže iznenađujuća vijest. Ukratko vodi se bitka za Dinamo između dvije struje, one koja podržava člana uprave i glavnog operativca Krešimira Antolića te druga koja čuva ostavštinu Zdravka Mamića

Bez obzira na to što poslovna 2022. godina nije završila, dosadašnji financijski pokazatelji ukazuju na to da će u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine biti ostvareni očekivani prihodi u iznosu od 445 milijuna kuna, ukupni će rashodi biti u iznosu od 435 milijuna kuna te je očekivana bruto dobit u iznosu od 10 milijuna kuna. Kompletno financijsko izvješće bit će kompletirano do 28. veljače 2023. godine kada će revidirano financijsko izvješće biti predano u Registar neprofitnih organizacija, dodaje se u priopćenju.

Uz to je predsjednik Mirko Barišić dao kratki komentar na aktualnu temu stadiona u sklopu dnevnog reda kazavši 'nadam se da smo na najboljem putu da, uz podršku gradskih i državnih vlasti, pa i UEFA-e, realiziramo plan izgradnje stadiona'.