Slovenac postao novi trener rukometaša Zagreba: Svidjela mi se vizija kluba

'Meni je to veliki izazov, nakon Celja i prije toga Gorenja, još jedna stepenica više u mojoj karijeri. Vrlo bitna mi je vizija kluba koja mi je kroz razgovor predstavljena i koja mi se svidjela, tako da smo vrlo brzo i lako našli zajednički jezik', rekao je novi trener rukometaša PPD Zagreba, Slovenac Branko Tamše, koji je u ponedjeljak predstavljen u klupskim prostorijama

'Nakon sveobuhvatne analize koja je napravljena od strane ljudi koji vode sportski sektor PPD Zagreba, utvrđeno je da je u ovom trenutku gospodin Tamše optimalna opcija, s obzirom na mogućnost aklimatizacije, s obzirom na činjenicu da je on već dugi niz godina radio u klubu koji je sličan Zagrebu, u klubu koji igra u Ligi prvaka. Činjenica je i da gospodin Tamše voli raditi s mladim igračima, a mi imamo vrlo mladu momčad, te da je kroz petogodišnje vođenje RK Celje afirmirao i etablirao jako puno mladih igrača koji su sad nositelji igre u mnogim europskim velikanima i slovenskoj reprezentaciji', rekao je direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković predstavljajući kako je Tamše izabran za nasljednika Line Červara koji je u studenom napustio poziciju trenera prve momčadi.

'Sporazumjeli smo se oko toga koji su naši ciljevi, strategija i vizija kluba, što se poklopila s onima gospodina Tamšea i rezultat toga je potpisan ugovor na sljedećih godinu i pol dana', dodao je Šupuković.

'Meni je to veliki izazov, nakon Celja i prije toga Gorenja. Još jedna momčad, još jedna stepenica više u mojoj karijeri. Volim puno raditi, volim raditi s mladim igračima, kojih je u Zagrebu puno. Volim pružiti priliku mladima, ako ju svojim radom zasluže. Vrlo bitna mi je vizija kluba koja mi je kroz razgovor predstavljena i koja mi se svidjela, tako da smo vrlo brzo i lako našli zajednički jezik', rekao je na početku svog obraćanja 40-godišnji slovenski stručnjak koji je stigao iz velikog Zagrebova suparnika PL Celja.

'Razlika između Celja i Zagreba nije velika, što su pokazali i rezultati. Celje je dominantno u slovenskoj ligi, Zagreb je dominantan u hrvatskoj ligi. Grad je veći, država je veća. Što se mene tiče, izazov je veći, jer ne predstavljam samo sebe, već i svoju državu. Sigurno ću napraviti sve da budemo što bolji.'

Prva Tamšeova ideja koju će pokušati implementirati u Zagrebovu igru je ubrzavanje.

'Želio bih da Zagreb zadrži obranu kakvu je igrao, čvrstu i tvrdu, i da iz toga postižemo što više lakih golova iz polukontre i kontre. Isto tako i da se vraćamo maksimalno u obranu, a ako već primimo neki gol, da probamo povući brzi centar. Želio bih da malo ubrzamo igru. Nije to lako preko noći, ali to želim i tako ćemo i raditi', istaknuo je Tamše zahvaljujući svojim prethodnicima na poslu koji su do sada odradili i na poziciji koju su mu ostavili u SEHA ligi i Ligi prvaka, u kojoj je PPD Zagreb peti u skupini B s osam bodova iz deset utakmica.

'Ispred nas su četiri utakmice, Skjern, Pariz, Flensburg i Szeged i sigurno moramo u nekima pobijediti da bismo osigurali nastavak natjecanja u Ligi prvaka. Prva utakmica (10. veljače) protiv Skjerna, će biti vrlo važna, jer se radi o izravnom suparniku i neće biti lako. Skjern je rasterećen i igra tipičan, danski rukomet. Vjerujem u ekipu i publiku koja će sigurno napuniti Arenu pa se nadam da ćemo dosegnuti ono što svi želimo, znači pobijediti', rekao je Tamše i dodao:

'Cilj je da Zagreb prođe skupinu, a volio bih, ako je moguće, da i Celje ide dalje.'

Celjani su sedmi sa sedam bodova, koliko ima i šestoplasirano Zaporožje, a Skjern je zadnji sa šest bodova.