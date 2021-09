Slavni vozač dotakao se najvećeg incidenta u Formuli 1 ove sezone, a bez obzira što je netko mogao teško nastradati poručuje: 'To je ono što trebamo!'

Žestoka bitka za naslov između Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena u kojoj se događaju i sudari upravo je ono što Formuli 1 treba kako bi se povećalo zanimanje za ovaj sport

'Sve je već rečeno i za mene je to bio trkački incident. Ako želite reći tko je to mogao više izbjeći, možda je to bio Max, i zato je dobio kaznu za tri mjesta. No, mnogo je važnije da je upravo to ono što Formuli 1 treba. To je utrka', rekao je Berger te dodao:

'Konačno imamo dva velika momka koji se međusobno utrkuju, a još je bolje da su iz dva različita tima. Možete li zamisliti što bi se dogodilo da imate i trećeg vozača u Ferrariju koji se bori za vrh? Imali biste pune tribine i ljude koji bi to opet gledali. To je ono što je Formula 1 tražila, toliko godina. Za sport je toliko važno imati takve stvari.'