Sjajni je Hrvat najveće otkriće talijanske Serie A, ovog bi ljeta trebao potpisati bogati ugovor...

Mario Pašalić (24) odigrao je gotovo savršenu sezonu u redovima Atalante iz Bergama. Odigrao je 38 utakmica u svim natjecanjima, zabio sedam golova uz isto toliko asistencija, igrat će finale talijanskog Kupa te ima priliku s Atalantom izboriti Ligu prvaka

No, u cijeloj priči postoji 'mali' problem. A on se zove Chelsea čiji je Mario Pašalić u stvari član. 'Bluesi' su ga potpisali još 2014. godine, a od tada Pašalić sakuplja iskustvo na posudbama. Svake je sezone perspektivni veznjak i povremeni hrvatski reprezentativac mijenjao klub - igrao je za španjolski Elche, Monaco, Milan, moskovski Spartak i sada za Atalantu . Nigdje se nije zadržao duže od jedne sezone, nikako nije mogao u kontinuitetu potvrditi svoj neosporni talent.

No, čini se kako mu se u Bergamu sve posložilo, Serie A mu očigledno paše, a sjajno je 'kliknuo' i sa suigračima te trenerom Giampierom Gasperinijem koji je u stvari i tvorac ovog 'malog čuda' kojeg je Atalanta izvela ove sezone. Momčad iz Bergama na najboljem je putu da osigura plasman u Ligu prvaka, a talijanski mediji javljaju da će - ako u tome i uspiju - krenuti u 'akciju Pašalić'. Da, Atalanta će pokušati otkupiti Marija Pašalića od Chelseaja koji očigledno ne računa na našeg veznjaka.

Sam Mario Pašalić ne bi imao ništa protiv ostanka u Atalanti, no pitanje je hoće li Chelsea dati kakav 'popust'. U stvari, ako 'bluesi' insistiraju na 15 milijuna eura, ima tko će platiti. Da, jer nije samo Atalanta zainteresirana, Pašalića bi u svojim redovima rado vidjela i Roma, raspitivao se i Torino, ali i Fiorentina te - Napoli! Sve su to klubovi u ovom trenutku financijski jači od Atalante iako se po položaju na prvenstvenoj ljestvici to ne bi moglo reći. Samo je Napoli ispred, a ostali su 'debelo' iza najugodnije iznenađenja Serie A ove sezone.

Kako god bilo, Mario Pašalić je na dobitku. Sigurno je da će ga Chelsea prodati jer Pašalić je samo jedan od pedesetak igrača koje su 'bluesi' prošle sezone poslali na posudbe diljem svijeta. I uz sve to će 'bluesi' sjajno zaraditi na igraču koji u stvari nikada niti nije zaigrao za njih, a Pašalić će - u koji god klub došao - potpisati bogati ugovor. Puno 'jači' od ovoga kojeg sad ima s inače izdašnim Chelseajem...