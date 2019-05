Sjajan podvig jednog od junaka Gorice: Kahlina se stotinu utakmica u nizu ne miče s gola

Kristijan Kahlina koji se ove sezone istaknuo odličnim obranama na golu Gorice uspio je započeti čak stotinu posljednjih utakmica, što je postignuće vrijedno divljenja...

'Nevjerojatno je da sam stotinu puta zaredom bio na sastanku prije utakmice, da je stotinu puta zaredom moje ime pisalo na papiru s prvom postavom, da baš nikad nije bilo ni lošije forme, ni ozljede, čak ni prehlade, ni kartona... Baš nevjerojatno, sumnjam da je bilo previše takvih slučajeva općenito u svijetu,' izjavio je 26-godišnji Kristijan u intervjuu za NK Goricu.

U tih stotinu utakmica ukupno je primio 98 golova. Prve sezone 25 u 30 nastupa, druge 29 u 33 utakmice, a ove 44 u 35 utakmica. U stotoj, jubilarnoj, u nedjelju protiv Osijeka, sačuvao je mrežu netaknutom.

'Ispalo je fenomenalno s tim mojim stotim utakmicama. Stota utakmica za Goricu bila mi je pobjeda 3-0 protiv Hajduka, a stota uzastopna u prvenstvu ovih 1-0 protiv Osijeka,' kazao je Kahlina, koji je u toj utakmici branio u dvije različite odjevne kombinacije:

'U prvih 45 minuta bio sam u ružičastom dresu, ali na poluvremenu su mi suci rekli da im smetam, da me teško razlikuju od igrača Osijeka. Morao sam se presvući u zelenu kombinaciju i ispalo je super. Sad barem imam dva dresa koja mogu podijeliti kao suvenir s te, ipak posebne utakmice.'

Iza njega je vrlo uspješna sezona, s Goricom je ostao u borbi za Europu do posljednjega kola, a sam se promovirao u jednog od najboljih vratara HT Prve lige. Uz to, još je stigao i osvojiti Kutiju šibica tijekom zimske stanke, i to s prijateljima iz kvarta.

'Neopisivo! Samo to mogu reći kad analiziram ovu sezonu. U početku je bilo puno upitnika oko mene, vjerojatno ne bih ni branio nakon 4. kola da tad nismo pobijedili Hajduk na Poljudu, ali vratio mi se sav uloženi trud proteklih godina. Nakon pobjede u Gradskom vrtu u 8. kolu, kad sam bio igrač utakmice, sve je krenulo u pravom smjeru. Na to se nadovezala još i Kutija šibica, koja je nezaboravna za sve nas. Sve u svemu, zaista sezona za pamćenje,' zaključio je Kristijan Kahlina kojeg će definitivno i inozemni klubovi uzeti u obzir, s obzirom na sve što je radio među vratnicama u posljednjih godinu dana...