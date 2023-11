Šibenka bolja od Bosca, domaće pobjede upisali i Dubrovnik i Cedevita Junior

Lakše je do trijumfa došla Cedevita Junior koja je pobijedila DepoLink Škrljevo 94-81 (23-10, 24-19, 26-22, 21-30). Cedevita Junior ogroman je korak prema slavlju napravila do poluvremena kada je vodila s 18 poena razlike. Do pobjede su Cedevitu Junior vodili Vito Kučić s 22 i Kevaughn Allen s 20 poena. Uz to je Kučić upisao pet asistencija i četiri skoka. Na drugoj strani najbolji je bio Karlo Uljarević sa 16 koševa, šest asistencija i sedam skokova.

Na ljestvici vodi Zadar s omjerom 9-0. Slijede Split s 8-2, Cibona s 8-1 i Dinamo sa 7-2. Cedevita sada ima šest pobjeda i četiri poraza, a Dubrovnik 5-5. Šibenka je sada na 4-6, Alkar i DepoLink Škrljevo su na omjeru 2-8, dok je Bosco posljednji te ima tek jednu pobjedu.