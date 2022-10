Šibenik s novim trenerom dočekuje Goricu! Gosti traže bodove i prekid crnog niza

'Pauza nam je dobro došla, bez obzira što do jučer nismo bili kompletni jer je dosta igrača bilo s reprezentacijama. Veseli me što nemamo drugih ozlijeđenih igrača uz Keitu i Raspopovića, koji nema pravo nastupa ni zbog crvenog kartona iz prošlog kola. Kad smo već kod toga, zbog kartona neće biti Suka i Steenvoordena, ali svi drugi su spremni. Ne znamo za koju će se formaciju novi trener odlučiti, ali mi moramo biti spremni za sve i odraditi kako smo pripremali posljednja dva tjedna. Individualne karakteristike igrača Šibenika su nam dobro poznate i želim da sve ovisi o nama, da imamo gard i dođemo do pozitivnog rezultata - zaključio je trener. ', kazao je u najavi utakmice trener Gorice Igor Angelovski