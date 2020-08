Sevilla po šesti put u finalu Europske lige i u lovu na šesti naslov; Andalužani znalački kaznili greške Manchester Uniteda

Nogometaši Seville pobjedom 2:1 nad Manchester Unitedom potvrdili su da su najbolja i najuspješnija momčad ovog natjecanja. U finalu, koje je na rasporedu u petak, čekaju pobjednika dvoboja Inter - Šahtar

Manchester United je poveo golom Brune Fernandesa (9-11m), poravnao je Suso (26), a finale Sevilli osigurao je De Jong (78).

Manchester United poveo je u samom otvaranju utakmice, Rashford je ušao u kazneni prostor, izborio se za udarac koji je blokiran, ali nakon što je napadač engleskog sastava uputio udarac Diego Carlos ga je udario po nogama te je sudac Brych dosudio kazneni udarac kojega je Bruno Fernandes u 9. minuti sigurno pretvorio u pogodak.

Iako je United silovito krenuo u dvoboj, nakon vodstva se povukao i prepustio inicijativu Sevilli koja je to znala iskoristiti i u 26. minuti stići do poravnanja. Doduše, na samom početku akcije suci su previdjeli kako je igrač Seville još na svojoj polovici terena posljednji igrao loptom te je trebao biti aut za United, no rukom u igru su loptu ubacili igrači Seville. Uslijedila je dugačka lopta za Reguilona na lijevom krilu, a ovaj je vidio utrčavanje Susa na drugoj vratnici koji je sigurno poentirao za 1:1.

U prvih 10-ak minuta drugog poluvremena Manchester United stvorio je nekoliko sjajnih prilika, ali proslavio se vratar Seville Bounou koji je u 46. minuti fantastičnom reakcijom zaustavio udarac Greenwooda, da bi zatim 'razoružao' i Martiala, Pogbu i Brunu Fernandesa.