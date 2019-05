Senzacionalni Liverpool ponizio Barcelonu, nadoknadio tri gola i izborio finale

Nakon pobjede Barcelone 3:0 nad Liverpoolom na Nou Campu gotovo svi su bili uvjereni da će katalonska momčad izboriti finale Lige prvaka. No, Klopp i njegovi 'redsi' nisu se predavali i na svom su Anfieldu ispisali još jednu senzacionalnu pobjedu i slavili 4:0

A ovog utorka to je uspjelo i Liverpoolu, koji je u finalu Lige prvaka 2005. godine također gubio 3:0, protiv Milana, ali je uspio izboriti produžetak a poslije i osvojiti naslov u Istanbulu.

Golove u čudesnoj večeri 'Redsa' zabili su Divock Origi (7, 79) i Georginio Wijnaldum (54, 56).

'Redsi' su fantastično otvorili utakmicu i već u sedmoj minuti su stigli do vodstva golom belgijskog napadača Origija. Jordi Alba je načinio pogrešku vraćajući loptu glavom, njegov kiks je iskoristio Mane koji je 'ukrao' loptu i uposlio Hendersona. Kapetan Liverpoola je pucao, Ter Stegen obranio, no Origi je odbijenu loptu pospremio u gol za ludnicu na Anfieldu. Barcelona je prvi put ove sezone u Ligi prvaka bila u rezultatskom gubitku, no u tim je trenucima imala još velika dva gola prednosti iz prve utakmice.

Barcelona se brzo pribrala i u idućih 20-tak minuta imala je tri sjajne prilike i već tada je mogla sve razriješiti. U 14. minuti je pucao Messi, no Alisson je sjajno reagirao, dvije minute kasnije Alba je imao čistu situaciju za šut, ali je želio uposliti Messija, no Van Dijk je presjekao dodavanje. U 20. minuti je zaprijetio i Coutinho, ali je Alisson fantastično obranio. U posljednjim trenucima susreta i Alba je imao zicer. Nakon fantastičnog Messijevog proigravanja našao se sam ispred brazilskog vratara, ali je Alisson još jednom izašao kao pobjednik.

Prvu veliku priliku u drugom poluvremenu imalo je Liverpool u 50. minuti, no Ter Stegen je sjajno reagirao na Van Dijkov udarac nakon ubačaja iz kornera. Samo minut kasnije uzvratili su gosti, Messi je sjajno proigrao Suareza koji se našao u odličnoj poziciji, ali je brazilski vratar zaustavio njegov udarac.

Liverpool je fantastično otvorio drugo poluvrijeme i sa dva brza gola anulirao je prednost Barcelone. Domaćin je svoju prednost udvostručio u 54. minuti. Trent Alexander-Arnold je uputio prizemnu loptu u kazneni prostor, a Georginio Wijnaldum, koji je ušao u igru u nastavku, pogodio za 2-0. Samo dvije minute kasnije isti je igrač postigao i treći pogodak izjednačivši rezultat iz prve utakmice. Xherdan Shaqiri je uputio odličnu loptu, Wijnaldum sjajno skočio i poslao loptu glavom u lijevu stranu gola kraj nemoćnog Marca-Andrea ter Stegena.

Barcelona se mogla vratiti u život u 64. minuti, ali je sjajni Alisson zaustavio Messijev udarac na Rakitićevu asistenciju.

U 79. minuti 'Redsi' su zabili i četvrti pogodak nakon nevjerojatnog propusta gostiju koji su samo gledali dok je Alexander-Arnold izveo korner, a Origi s pet metara zabio za 4-0.

Liverpool je tako drugu sezone uzastopce i deveti put ukupno izborio plasman u finale elitnog natjecanja 'Starog kontinenta'. Lani je izgubio od Real Madrida, a posljednji od pet naslova prvaka Europe 'Redsi' su osvojili 2005. godine.

Engleski sastav će u finalu 1. lipnja na madridskom stadionu Wanda Metropolitano igrati protiv boljeg iz susreta Ajaxa i Tottenhama. Nizozemci su u prednosti nakon što su u prvom susretu u Londonu pobijedili sa 1-0.

LIVERPOOL - BARCELONA 4-0

LIVERPOOL. Stadion Anfield - 53.300 gledatelja; Sudac: Cuneyt Cakir (Turska);

Strijelci: 1-0 Origi (7), 2-0 Wijnaldum (54), 3-0 Wijnaldum (56), 4-0 Origi (79)

Žuti kartoni: Fabinho, Matip / Busquets, Rakitić, Semedo

Crveni kartoni: -

LIVERPOOL: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (od 46. Wijnaldum) - Henderson, Fabinho, Milner - Shaqiri (od 90. Sturridge), Mane, Origi (od 85. Gomez)

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitić, Busquets, Vidal (od 74. Artur) - Messi, Suarez, Coutinho (od 60. Semedo)