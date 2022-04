[FOTO] Senzacionalni Eintracht na Camp Nou nokautirao Barcelonu pred 25000 svojih navijača, polufinale izborio i West Ham

Nogometaši Rangersa, West Hama, Eintrachta i RB Leipziga izborili su plasman u polufinale Europske lige

Nakon što je prvi susret u Frankfurtu završio 1-1, nogometaši Eintrachta priredili su veliko iznenađenje pobijedivši na Camp Nou Barcelonu sa 3-2 izborivši tako plasman u polufinale Europske lige. Eintracht je na Camp Nou imao podršku više od 25.000 navijača. Premda je momčad iz Frankfurta imala pravo na samo 5.000 ulaznica, njemački navijači su nabavili ulaznice svim mogućim kanalima pa je atmosfera bila kao da se igra u Frankfurtu. Počelo je šokantno za Barcu. Eric Garcia je u trećoj minuti oborio Jespera Lindstroma, a portugalski sudac Artur Soares Dias pokazao na bijelu točku. Filip Kostić je sigurno izveo kazneni udarac. U 10. minuti Barca je mogla izjednačiti. Pedri je ubacio na drugu stativu, Aubameyang je pucao glavom, ali preko gola. U nastavku poluvremena Barcelona je pritiskala, no nije uspjela slomiti njemačku obranu. S druge strane Eintracht je vrebao na kontre i jedna takva im je donijela povećanje prednosti u 36. minuti. Kostić je dodao do Rafaela Borrea koji je povukao i potom opalio s više od 25 metara i sjajno pogodio u rašlje. Katalonski sastav je već u drugoj minuti nastavka mogao smanjiti, no Aubameyang je promašio zicer. Uslijedila je velika prilika za goste u 58. minuti, pucao je Lindstrom, ali je Marc-Andre ter Stegen sjajno reagirao. Međutim, niti Ter Stegen u 67. minuti nije mogao ništa, Kostić je sjajno pogodio za nevjerojatnih 3-0. Barcelona je u 84. minuti zabila pogodak, no Busquet je bio u zaleđu. No, u prvoj od devet minuta nadoknade Busquet je ipak smanjio rezultat sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Barcelona je u devetoj minuti nadoknade zabila još jedan gol, Depay je zabio s bijele točke, no za više od toga nije bilo vremena. Za Eintracht je cijeli susret odlično odigrao Kristijan Jakić.

Njemački sastav će u polufinalu igrati protiv West Hama koji je na gostovanju deklasirao Lyon sa 3-0 nakon što je londonski susret završio 1-1. Domaćin je odlično počeo utakmicu, već u 6. minuti francuski sastav je mogao do vodstva, no Karl Toko Ekambi je pogodio stativu. Ekambi je imao odličnu priliku i u 27. minuti, no njegov pokušaj nije bio dovoljno snažan. Gosti su poveli u 38. minuti. Pablo Fornals je izveo korner, a Craig Dawson zabio za 1-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Declan Rice je pokupio odbijenu loptu i sa ruba šestnaesterca pogodio za 2-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika londonski sastav je razriješio u 48. minuti kada je Jarrod Bowen preciznim šutem pogodio za 3-0. Nikola Vlašić nije igrao za goste.

Rangers je nakon produžetaka pobijedio Sporting Bragu sa 3-1 uzvrativši Portugalcima za 0-1 poraz iz prve utakmice, Eintracht je na Camp Nou pobijedio Barcelonu sa 3-2 nakon što je prvi susret završio 1-1, West Hama je na gostovanju deklasirao Lyon sa 3-0 nakon što je londonski susret završio 1-1, dok je RB Leipzig izborio plasman u polufinale pobijedivši u Bergamu Atalantu sa 2-0 nakon 1-1 iz prve utakmice. U polufinalu koje je na rasporedu 28. travnja i 5. svibnja igrat će West Ham - Eintracht Frankfurt, te RB Leipzig - Rangers, a dodajmo kako je finale 18. svibnja u Sevilli na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Škotski velikan je u prvom susretu u Portugalu izgubio sa 0-1, a već nakon dvije minute uzvrata je anulirao zaostatak. Joe Aribo je ubacio, a James Tavernier zabio za 1-0. Zabili su Škoti i tri minute kasnije, sjajnu loptu je poslao Borna Barisic, a Kemar Roofe pogodio, no pogodak je poništen zbog igranja rukom. Roofe nije imao sreće niti u 33. minuti, odlično je pucao, ali je pogodio prečku. Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 42. minuti kada je Vitor Tormena dobio crveni karton nakon što je oborio Roofea skrivivši pritom kazneni udarac. Siguran realizator za 2-0 je bio Tavernier. Rangers je sve mogao riješiti u 65. minuti, no Connor Goldson je pogodio desnu stativu. Šest minuta kasnije Roofe je još jednom tresao mrežu, ali mu je pogodak ponovo poništen zbog zaleđa. Braga se nije predavala i u 83. minuti gosti su uspjeli smanjiti s igračem manje. Iuri Medeiros je izveo korner, a David Carmo pogodio za 1-2 i produžetak. Pitanje pobjednika u dodatnom periodu razriješio je u 101. minuti Roofe koji je npokon zabio, a da mu gol nije poništen zbog zaleđa. Četiri minute kasnije Medeiros je dobio drugi žuti karton, pa su gosti završili utakmicu s dva igrača manje. Barišić je za Rangers igrao do 90. minute. Rangers će u polufinalu igrati protiv RB Leipzig koji je "preskočio" Atalantu. Nakon 1-1 iz prve utakmice njemački sastav je u Bergamu pobijedio sa 2-0. Prije dvije godine RB Leipzig je izborio plasman u polufinale Lige prvaka u kojem je izgubio od PSG-a, a sada je stigao i do polufinala Europske lige.