Senzacija u Barceloni; Messi oborio rekord, ali njegova je Barca ostala bez domaće pobjede

U posljednjem susretu petog kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona i Girona su odigrali 2:2, nakon što je Barca od 35. minute igrala s igračem manje...

Barca je povela u 19. minuti golom Lionela Messija , no u 35. minuti je ostala s igračem manje nakon što je Clement Lenglet lakom u glavu udario Perea Ponsa . Izgledalo je kako je francuski branič slučajno udario Ponsa, no sudac Jesus Gil je nakon pregledavanja video zapisa procijenio drugačije.

Girona je izjednačila u završnici prvog dijela golom Ricarda Stuanija, a potpuni preokret dogodio se u 51. minuti kada je urugvajski napadač postigao svoj drugi gol na utakmici. Messi je u 60. minuti umalo izjednačio pogodivši okvir gola iz slobodnog udarca, no tri minute kasnije izjednačio je Gerar Pique. Do kraja utakmice Barca je imala još nekoliko prilika i mogla je slaviti, no Yassine Bounuo je branio sjajno. Ivan Rakitić je ušao u igru u 58. minuti.

Spomenimo i to kako je Messiju utakmica protiv Girone bila 423. za Barcelonu u španjolskom prvenstvu, a time je postao stranac s najviše nastupa u La Ligi. Pretekao je tako donedavnog suigrača, Brazilca Danija Alvesa, koji je igrajući za Sevillu i Barcelonu odigrao 422 utakmice u Primeri.