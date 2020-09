Sebastian Vettel prisjetio se najranijih sjećanja na crveni bolid Ferrarija i Michaela Schumachera; evo koja mu je prva misao...

Njemački vozač Sebastian Vettel (33), četverostruki prvak Formule 1, prisjetio se najranijih sjećanja na Ferrari i sunarodnjaka Michaela Schumachera (51) koji je rekorder sa sedam titula

Gotovo sedam godina prošlo je od Schumacherove nesreće na skijanju, a pravih informacija o njegovom zdravstvenom stanju nema, jer ga je obitelj izolirala kako bi ga zaštitila od znatiželjne javnosti. Može se samo nagađati kako situacija nije dobra, jer da postoji nekakav senzacionalni napredak u oporavku, već bi to njegovi najbliži podijelili s vjernom vojskom fanova.

No ne prođe dugo vremena, a da se netko od bivših ili aktualnih vozača ne prisjeti legendarnog Nijemca. Sada se Schumachera u razgovor za podcast 'F1: Beyond The Grid' dotakao Vettel.

'Ferrari mi znači uspomene iz djetinjstva. Mislim da sam se, dok sam bio mlad, ugledao na Michaela i crveni bolid. Moja najranija sjećanja na Ferrari su kada je Michael pobijedio. Bilo je to u bolidu iz 1996. kad se pridružio. Mislim da je bolid iz te godine bio vrlo ružan i ne baš uspješan, ali ipak je iz njega izvukao jako puno. Vidjeli smo ga kako se vozikao u Maranellu i to mi je prvo sjećanje.'