Rijeka srušila Istru 1961; na Rujevici kontroverzna situacija kakva se ne pamti, domaćin tri puta pucao isti penal, a iz prva dva pokušaja nije zabio

U susretu 3. kola Hrvatski Telekom Prve lige Rijeka je kao domaćin svladala Istru 1961 sa 2:1. Oba pogotka za Rijeku postigao je Andrijašević (13, 68-11m), dok je strijelac za Istru 1961 bio Guzina (70)

Iako se gotovo tijekom čitavog prvog poluvremena igralo na polovici gostiju, Rijeka nije napravila niti jednu izglednu priliku za pogodak, no ipak je povela. Andrijašević je u 13. minuti uputio udarac sa 20-ak metara koji je završio u samom donjem lijevom kutu.

Njegov udarac odlično je obranio vratar Istre Majkić samo da bi se nakon te obrane javio Gabrilo i prijavio kako je Majkić s obje noge napustio liniju gola prije no što je Čolak udario loptu. Ako se to i dogodilo, bila je riječ o stotinkama sekunde, no Čolak je dobio novu priliku s bijele točke.

I drugi Čolakov pokušaj Majkić je zaustavio, ali u tom drugom slučaju je vidljivo prerano napustio liniju, pa je Jović dosudio novo ponavljanje 11-erca. Tada se lopte prihvatio Andrijašević i sigurnim udarcem povisio na 2:0 više od pet minuta nakon što je dosuđen kazneni udarac.