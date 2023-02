GOOOL!! Senzacionalna utakmica na Anfieldu! Nakon brza dva gola Liverpoola, Vinicius zabio za 2:1

'Imamo dvije pobjede u nizu, to je lijepo, nismo to dugo uspjeli ostvariti. Susrećemo se s Realom, jednom od najjačih svjetskih momčadi. Bit će teško, ali na Anfieldu smo, što nam daje samopouzdanje. Pariški finale? Pogledao sam snimku proteklog vikenda. Shvatio sam zašto to nisam učinio ranije. Bila je to prava tortura. Odigrali smo dobro, mogli smo pobijediti, ali Real je postigao gol odluke', rekao je Jurgen Klopp