Rakitićev spektakularni gol u velikoj pobjedi Barcelone

Barcelona je nakon tri utakmice bez pobjede ipak pronašla način i u gostima svladala Tottenham 4:2. U pobjedi nad 'spursima' svakako valja izdvojiti i gol hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića

Barca je povela već nakon 92 sekundi igre, a pogodak je postigao Philippe Coutinho. Lionel Messi je uputio sjajnu loptu na krilo do Jordija Albe koji je iskoristio nepotrebno istrčavanje Huga Llorisa, te asistirao Coutinhu koji je zabio s ruba kaznenog prostora za vodstvo katalonskog sastava.

Bio je to najbrži Barcin pogodak u LP u posljednjih 13 godina. Brži je bio tek Mark van Bommel koji je u studenog 2005. u susretu protiv Panathinaikosa zabio nakon 36 sekundi. Na 2-0 povisio je naš Ivan Rakitić u 28. minuti fantastičnim volejom s ruba kaznenog prostora.

⚽️ #Tottenham 0:2 #Barcelona | Champions League | Day 2 | Goal #Rakitic , 28 #TOTBAR via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/DsnyYuemnV

Spursi i Barca su do sada igrali samo jednom, prije 36 godina u polufinalu Kupa pobjednika kupova, a slavila je Barcelona. Na White Hart Laneu je bilo 1-1, a Barca je u uzvratu slavila 1-0, a potom u finalu pobijedila Standard Liege.

Tottenham se vratio u igru u 52. minuti preko Harryja Kanea koji je sjajnom fintom 'slomio' Semeda, a potom preciznim udarcem pogodio suprotni kut. No, nada Engleza kratko je trajala. Svega četiri minute kasnije Barca se vratila na +2. Alaba je uputio povratnu loptu, Coutinho i Suarez su je propustili, a Messi u naletu zabio za 3-1. Tottenham se nije predavao i Lamela je u 67. minuti smanjio na 2-3. Međutim, sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Messi u 90. minuti svojim drugim golom na utakmici. Bio je to njegov 22. gol u 29 nastupa protiv engleskih klubova, a večeras je još dva puta gađao okvir gola.

⚽️ #PSV 1:0 #Inter | Champions League | Day 2 | Goal #Rosario , 27 #PSVINT via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/IexstCvGnm

Icardi je umalo izjednačio u 37. minuti, no domaći vratar Jeronen Zoet je sjajno reagirao. U 44. minuti niti Zoet nije mogao ništa nakon odličnog udarca Radje Nainggolana koji je s ruba kaznenog prostora zabio za 1-1. PSV je u 49. minuti bio korak do nove prednosti, no udarac Gastona Pereira s ruba kaznenog prostora završio je u okviru gola. Inter je okrenuo rezultat u 60. minuti golom Icardija.