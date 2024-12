Rakitić otkrio dokad planira igrati za Hajduk

Rakitić je u velikom intervjuu za RTL posebno pohvalio trenera Gennara Gattusa.

'Mislim da je njegov dolazak bila velika promjena ne samo za Hajduk, nego općenito za ekipu u Hrvatskoj, njegov način rada, njegova vizija. Mislim da je to zahvaljujući, prije svega Nikoli, koji je uspio da ga dovede. Mislim da je pomogao svojom vizijom, načinom igre, poštivanjem i vas novinara, ali isto tako i suigrača. Vidi se da je riječ o najvećem čovjeku što se tiče nogometa. Mislim da imamo jednostavno tu sreću da učimo uz njega svi zajedno i da ga pratimo. On je prvi i on je naš gazda. Kasnije je jako otvoren. Voli šalu, ali prije svega voli rad da budemo spremni, ali uvijek je otvoren za osmijeh i za taj blizak odnos.'