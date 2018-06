Rakitić bez dlake na jeziku o sudaru s Argentincima; riječi koje posebno neće dobro sjesti velikom Messiju

Dokapetan hrvatske reprezentacije, Ivan Rakitić došao je pred novinare uoči dvoboja protiv Argentine. A s obzriom da je upravo on suigrač najboljem nogometašu svijeta i najvećoj zvijezdi argentinske reprezentacije, upravo je 'Raketa' najpozvaniji govoriti o Lionelu Messiju

'A što im mogu reći? Što ne znaju oni što zna cijeli svijet? On će sigurno imati svoje trenutke, to je neminovno. Messi je u prvoj utakmici imao 11 udaraca i promašio je kazneni udarac, a mogao je zabiti dva, tri gola. Na nama je da ga pokušamo zaustaviti najbolje što možemo. Znamo da će utakmica biti drugačija, jer mi igramo drugačije od Islanda'.

Jeste li se možda, nakon remija s Argentine i Islanda, čuli s Messijem ili razmijenili koju poruku?

'Ne razgovaramo s ljudima iz drugih momčadi, niti ja niti on, fokusirani smo na uspjeh svoje reprezentacije. Messi ne samo da je motiviran za ovu utakmicu nego je supermotiviran. Kad igra za reprezentaciju uvijek igra s osmijehom. Nema tog igrača koji je ponosniji u dresu Argentine od Messija. Sve je dao za sebe za Argentinu na Svjetskom prvenstvu i to zaslužuje svaki respekt. Neki smatraju da bi se trebao čuvati za sljedeću utakmicu, ali on to ne radi i zato ga poštujem'.