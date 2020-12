Prvih deset bodova dobio je Arijan Ademi, a onda je kapetan Istre spomenuo suigrača i šokirao: Žao mi je što više nećemo biti suigrači...

Iskusni 33-godišnji Slavonac Slavko Blagojević, koji je već jednom, i to čak tri sezone, nosio dres pulske Istre, na početku ove godine vratio se među 'zeleno-žute'. Sredina mu je poznata, baš kao i činjenica da se pulski klub gotovo redovito bori za prvoligaški status, no želio je pomoći. A njegovo iskustvo itekako cijene, pa su mu dali i kapetansku vrpcu

Početkom 2020. godine u redove Istre 1961 vratio se Slavko Blagojević, iskusni 33-godišnji nogometaš rođen u Otoku, a koji je dječake dane proveo u redovima vinkovačke Cibalije. Nije mu problem bio igrati i u slabije rangiranim klubovima, poput Graničara iz Županje, a onda je 2011. godine prihvatio poziv tadašnjeg prvoligaša Lučkog.

U zagrebačkom predgrađu proveo je samo jednu sezonu pa se preselio u Istru, za koju je u tri sezone odigrao 75 utakmica i zabio deset golova. U zimi 2015. Pulu je zamijenio Splitom, ali ne Hajdukom, već 'radničkim klubom', nakon čega se otisnuo i u inozemstvo. Tri godine igrao je za Žalgiris iz Vilniusa, a prije povratka u Istru igrao je i za latvijski RFS.

Slavko Blagojević svoj izbor za najboljeg igrača 2020. godine obrazložio je ovako.

'Arijan Ademi, koji s pravom nosi kapetansku vrpcu Dinama, apsolutni je lider svoje momčadi i po mom mišljenju najkompletniji je igrač lige. Osim toga, jako mi je drago da je uspio sa svojom reprezentacijom Sjeverne Makedonije izboriti i odlazak na Euro. Iza njega, na drugom mjestu je Mijo Caktaš. On je igrač koji radi razliku na terenu i kada je najteže - on povuče. Mislim da neću pogriješiti ako kažem da on nosi cijelu momčad Hajduka na svojim leđima. Treći u mom izboru je Franko Andrijašević, najopasniji veznjak lige uz Miju Caktaša. Bez njega Rijeka nije ista momčad. Na četvrto mjesto stavljam Kristijana Lovrića, napadača Gorice, koji ima najbolji udarac u ligi. Slobodnjaci su za njega kao penali. Ali nema samo jak i precizan udarac, već zna igrati nogomet i jako je nezgodan u situacijama jedan na jedan. I za kraj, Šime Gržan. Šime radi razliku u našoj ekipi i žao mi je što više nećemo biti suigrači jer sam uvjeren da će napraviti dobar transfer, što je zaslužio u svakom slučaju', pojasnio je Blagojević, a onda i najavio što očekuje od proljetnog nastavka sezone.

'Najvažnije, nadam se da će se situacija oko koronavirusa stabilizirati i da ćemo svi biti zdravi. A onda to znači da bismo proljetni dio sezone mogli napokon igrati s publikom, odnosno navijačima na tribinama. Očekujem da će moja Istra biti sve bolja i bolja i da ćemo ostvariti naš cilj, a to je ostanak u ligi.'

