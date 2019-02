Prvi srpski napadač u Dinamu iskreno govorio o porukama koje je dobio, a otkrio i detalj o hrvatskoj reprezentaciji

U zimskom prijelaznom roku Komnen Andrić stigao je u Dinamo iz zaprešićkog Intera. On je prvi srpski napadač u 'modrom' dresu od osamostaljenja Hrvatske, a sada je govorio o mnogim stvarima vezanim uz novi klub, ali i uz njegovu nacionalnost

Andrić je postao poznat hrvatskoj javnosti kao prvi srpski nogometaš koji je dobio kapetansku traku u klubu iz HT Prve lige, bilo je to u dresu Intera, a to dovoljno govori kakav je on zapravo čovjek. Pred njim je novi izazov – Dinamo, dosad najveći u životu.

'Mogu sa sigurnošću kazati da je Dinamo najveći klub u mojoj dosadašnjoj karijeri', jasan je bio Andrić koji je za Sportske novosti u kojima je govorio o maksimirskom klubu, novim suigračima, osobnim očekivanjima, ambicijama i ciljevima.