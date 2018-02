Prošli velikani Milan, Borussia i Arsenal; divljanje ruskih huligana u Bilbau

Nogometaši Borussije Dortmund izborili su plasman u osminu finala Europske lige nakon što su na gostovanju odigrali 1-1 protiv Atalante i tako obranili 3-2 pobjedu iz prve utakmice. Plasman u osminu finala izborili su i Arsenal, Milan, Marseille, Athletic Bilbao i RB Salzburg

RB Salzburg je na svom travnjaku pobijedio Real Sociedad 2-1 nakon što je prvi susret završio 2-2. Austrijanci su poveli u 10. minuti golom Munasa Dabbura, no u 28. minuti je izjednačio Raul Navas. Međutim, Navas je u 71. minuti zaradio isključenje, a tri minute kasnije gostujući vratar Rulli je skrivio kazneni udarac kojeg je realizirao Valon Berisha. Duje Ćaleta-Car nije nastupio za austrijski sastav.

Atalanta je povela u 11. minuti golom Rafaela Toloija nakon ubačaja iz kornera i potom svoje prilike tražila iz kontri. Jedna takva prošla je u 80. minuti kada je Gomez izašao sam ispred Romana Burkija, no vratar njemačkog sastava je sjajno reagirao. Kazna je stigla u 83. minuti kada je Schmelzer zabio za 1-1 iskoristivši pogrešku domaćeg vratara Etrita Berishe koji je slabo reagirao na jednu loptu.

Borussija je veći dio utakmice plesala po rubu poraza, no pogodak Marcela Schmelzera osam minuta prije kraja spasio je njemački sastav. Atalanta je imala vodstvo 1-0, a u 80. minuti i zicer za pobjedu, no nije uspjela.

Milan je pobijedio Ludogorec 1-0 i tako potvrdio pobjedu 3-0 iz Bugarske. Strijelac jedinog gola bio je Fabio Borini u 21. minuti. Nikola Kalinić je ušao u igru u 56. minuti.

Spartak je na gostovanju pobijedio Athletic Bilbao 2-1 i bio korak do podviga, ali Španjolci ipak idu dalje jer su u Moskvi pobijedili 3-1. Gosti su poveli u 44. minuti golom Luiza Adriana, u 57. minuti je izjednačio Xabier Etxeita, a nadu Spartaku donio je Melgarejo u 85. minuti. Ipak, do kraja susreta više nije bilo golova. Mario Pašalić je za goste igrao do 74. minute.