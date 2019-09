Prosinečki stigao u Sarajevo i objasnio zašto je tako naglo podnio ostavku; jedno ga je pitanje iznenadilo

Robert Prosinečki po dolasku u Sarajevo ponovio je kako se, zbog šokantnog poraza od Armenije u kvalifikacijama za Euro, povlači s mjesta izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine

'Dogodilo se da Armenija pobijedi BiH i da još onakvu utakmicu koja se igra za kvalifikacije, nije bilo dovoljno želje i ambicije. U biti kada pogledate, rezultati su nam išli na ruku i s jučerašnjom pobjedom bi bili jako blizu. To tako ide u životu, nogometu i svemu. Ne mogu vjerovati da nas Armenija onako pobijedi', rekao je okupljenim novinarima Prosinečki.

Jedno od pitanja, na koje odgovor nije dao, bio je kakva je bila reakcija igrača nakon što je podnio ostavku:

'To nema veze sa ničim. Ja im želim svu sreću. Vjerujem da ova reprezentacija može kroz baraž proći na Europsko prvenstvo i sigurno da bih bio sretan zbog toga. S ovim kadrom i igračima je bilo nemoguće ne otići na prvenstvo', dodao je iskreni Prosinečki.

Naravno, najzanimljiviji i najiskreniji odgovor Prosinečki je dao na pitanje, koje ga je čini se malo iznenadilo, postoji li šansa da se predomisli?

'Ja kada sam došao, imao sam neko svoje viđenje i ambicije. Nisam to ostvario, nismo to ostvarili, kako hoćete, tako da je to glavni razlog moje odluke. Dolaze četiri utakmice, neće biti toliki pritisak na novog izbornika. U ožujku je baraž, a moj nasljednik će imati nekoliko mjeseci da pripremi momčad za ožujak i Ligu nacija. Sutra zasjeda Izvršni odbor, ja sam svoju odluku donio i ništa se ne može promijeniti', završio je Prosinečki.