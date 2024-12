Procurila imena glavnih favorita za Zlatnu loptu 2025.; jedno ime se na vrhu izdvaja i bilo bi čudo da ne trijumfira

Dodjela 68. Zlatne lopte početkom studenog bila je obilježena velikim kontroverzama. Brazilac Vinicius je bio veliki favorit, no na sam dan dodjele nagrade, procurila je vijest kako će trofej ponijeti Cityjev Španjolac Rodri. Vinicius i cijeli Real to su doživjeli kao uvredu i bojkotirali su ceremoniju u Parizu, a napadač Reala kasnije se morao zadovoljiti Fifinom nagradom The Best, koja mu je nedavno dodijeljena na ceremoniji u Katru.