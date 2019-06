Pred nama je vrhunac klupske sezone a finale nudi okršaj kojeg nitko nije ni sanjao

Nakon 124 odigrane utakmice došli smo do vrhunca europske klupske sezone u elitnom natjecanju 'Starog kontinenta'. Ispred nas je tek subotnje finale (21 sat) Lige prvaka na madridskom stadionu Wanda Metropolitano između dva engleska kluba Liverpoola i Tottenhama.

Liverpoolu će to biti deveto, a Tottenhamu prvo finale u elitnom natjecanju Starog Kontinenta. U dosadašnjih osam finala Redsi su pet puta slavili, a tri puta upisali poraze. Zadnju krunu Liverpool je osvojio 2005. godine, a zadnje finale igrao lani kada je izgubio od Real Madrida.

Liverpool ima i tri Kupa UEFA, dok je Tottenham dva puta osvojio Kup UEFA, a jednom Kup Kupova. Tottenham sada ima priliku postati tek peti klub koji je osvojio 'europski treble', sva tri europska kupa. Do sada su to ostvarili Chelsea, Ajax, Juventus i Bayern.

Otkako je elitno nogometno natjecanje Starog kontinenta preimenovano iz Kupa prvaka u Ligu prvaka, devetorica hrvatskih nogometaša okitila su se tim trofejem - Alen Bokšić, Zvonimir Boban, Davor Šuker, Dario Šimić, Igor Bišćan, Mario Mandžukić, Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mateo Kovačić, a sada im se može pridružiti i Dejan Lovren.

Hrvatska će i devetu godinu za redom imati igrača u finalu Lige prvaka. Finale Ivica Olić 2012., Mario Mandžukić 2013., Luka Modrić 2014., Ivan Rakitić 2015., Luka Modrić i Mateo Kovačić, 2016., Luka Modrić, Mateo Kovačić i Mario Mandžukić 2017., Luka Modrić, Mateo Kovačić i Dejan Lovren 2018., a ove godine ponovo Lovren.

'Tottenham je vrlo opasan. Nemoguće je doći do finala Lige prvaka bez kvalitete. Dovoljno je pogledati imena klubova koje su izbacili na putu do finala. Spursi imaju i odličnog menadžera koji će ih, sasvim sigurno, dobro pripremiti za ovo finale,' kazao je Liverpoolov kapetan Jordan Henderson.

'Redsima' je ovo posljednja prilika da ove sezone osvoje barem jedan trofej. U FA kupu i Liga kupu su ispali već u trećem kolu, dok su u prvenstvu do posljendjih 90 minuta bili u igri za krunu. Tottenham je u prvenstvu dogurao do četvrtog mjesta, u FA kupu je ispao 4. kolu, a u Liga kupu do polufinala.

'Finale Lige prvaka je naša zadnja prilika da ove sezone nešto osvojimo, a zaslužili smo naslov. Bila bi to nagrada za sezonu u kojoj smo igrali sjajno,' kazao je Trent Alexander-Arnold.

Zanimljivo, bit će to tek četvrto 'englesko' finale u povijesti europskih kupova. Prvo je bilo 1972. godine kada su Tottenham i Wolverhampton igrali prvo finale Kupa UEFA, drugo 2008. kada su u finalu Lige prvaka igrali Manchester United i Chelsea, a treće prije nekoliko dana u Baku gdje su snage odmjerili Chelsea i Arsenal u finalu Europske lige.