Povjerenik za natjecanja Josip Brezni otvoreno o razlozima zabrane gledatelja na utakmicama; dotakao se i scenarija koji mnogi ne žele vidjeti

Josip Brezni, povjerenik za natjecanja u Hrvatskom nogometnom savezu, osvrnuo se na novu sezonu koja počinje za nekoliko dana, a nekoliko riječi kazao je i o odluci da gledatelja zasad neće biti na tribinama

'Ova godina će se pamtiti, nedavno završena sezona trajala je kalendarski dulje od godinu dana. To još nismo zabilježili. Nakon svega, muka s nastavkom, jedno zadovoljstvo je da smo uspjeli odigrati i bez većih problema završiti sezonu i to još super zanimljivu vezano uz klubove koji su tražili plasman u UEFA-ina natjecanja', kazao je povjerenik za natjecanja Josip Brezni.

Osvrnuo se i na dogovor koji je postignut s klubovima vezan uz mogući scenariji za sezonu 2020/2021. naime, nitko ne zna u kojem će smjeru ići situacija s koronavirusom:

'Svi zajedno smo se složili ako bi eventualno opet došlo do neke dulje stanke koja bi onemogućila da se kalendar popuni, koji je ionako pun - do kraja 19.12. završavamo jesenski dio pa počinjemo 23. siječnja s četiri srijede da bi do 15. svibnja završili - morat će se u tom slučaju mijenjati način odigravanja pa je moguće da bi u takvoj situaciji otpao četvrti krug u natjecanju Prve lige. Ipak se nadam da neće doći do zaustavljanja kao što je bilo, ali moramo biti spremni.'

Nogomet se vratio na MAXtv! Napokon opet možemo uživati u nogometu s domaćih terena uz Arenasport kanale. Sada je pravo vrijeme da odaberete MAXtv, zbog vrhunske slike u HD kvaliteti. Ponudu potražite na hrvatskitelekom.hr

Treba reći kako Brezni u novu sezonu ulazi i kao povjerenik Druge HNL koja ima 18 klubova.

'Već je donesena odluka da će se sljedeće godine vratiti na ligu 16. U sezoni 2022./2023. ići će se na 12 klubova u Drugoj ligi i formirat će se jedinstvena Treća liga na razini Hrvatske.'

Osvrnuo se Brezni i na situaciju s gledatelja na nogometnim utakmicama. Naime, kao što je poznato odlukom Izvršnog odbora HNS-a, zasad nema:

'Pokušat ćemo ne staviti u rizik posebno klubove koji igraju u Europi s obzirom na to da znamo da što se tiče UEFA-inih pravila situacija je bitno rigoroznija. Mi bismo teoretski mogli napraviti neku odgodu ako se dogodi neka zaraza, onda samoizolacija nekog igrača... Kod UEFA-e to ne prolazi. Ako na datum odigravanja utakmice imate taj problem, izgubit ćete utakmicu. Prevelik je rizik u odnosu na moguću dobit.'

Parovi 1. kola Hrvatski Telekom Prve lige