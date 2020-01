Ponuda zbog koje bi Dinamo mogao ostati bez kapetana; Ademi odlazi u Španjolsku?

Arijan Ademi (28) je 'duša i tijelo' Dinama kojeg je posložio Nenad Bjelica. Kapetan koji sve konce igre 'modre' momčadi suvereno drži u svojim nogama u posljednje je dvije sezone odbijao odlazak s Maksimira iako je imao primamljive ponude. No, sada se čini da je došao trenutak rastanka...

No, Lille je nakon toga slao još barem dvije ili tri ponude, svaka je bila dodatno 'podebljana', ali Ademi je odlučno odbijao odlazak, Nije se 'slomio' ni kad je interes za njega iskazao i Bordeaux, jednostavno mu se nije išlo u Francusku.

Prošlog je ljeta francuski Lille bio poprilično 'naporan', Arijan Ademi i čelni ljudi Dinama već su se nakon prve ponude zahvalili na interesu i kazali kako Ademi do daljnjeg ostaje na Maksimiru.

A i zašto bi odlazio s Maksimira gdje je dobio novi ugovor, gdje je od ranije imao kapetansku traku oko ruke, status zvijezde i 'prvog među jednakima' u svlačionici podno južne tribine. Da se razumijemo, nije mu to ništa palo s neba, sve je to Arijan Ademi zaradio tijekom godina igranja u Dinamu, a računamo i na zahvalnost jer ga se 'modri' nisu odrekli ni kada je morao prisilno pauzirati od nogometa zbog navodnog dopingiranja.

Španjolski mediji navode kako čelni ljudi Betisa iz Seville baš u Arijanu Ademiju vide dugoročno rješenje u sredini terena, te kako bi kapetan Dinama već ove zime mogao krenuti put tople Andaluzije. Naime, problem je ozljeda Williama Carvalha (27) koji je na poziciji defenzivnog veznog trebao mijenjati veterana Javija Garciju (33). Nitko ne zna kad će se Carvalho vratiti na teren, pa bi Ademi tu trebao 'uskočiti' kao pojačanje u rotaciji.

Kao eventualna pojačanja Betisa u zimskom prijelaznom roku na poziciji zadnjeg veznog, uz Arijana Ademija, spominju se još argentinski nogometaš Guido Rodriguez (25) i Peruanac Renato Tapia (24). No, oba su skuplja 15 milijuna eura, a Betis toliki novac u ovom trenutku nema. Za Ademija bi vrlo vjerojatno mogao izdvojiti do 10 milijuna eura, a to je neka gornja granica koja bi zadovoljila klupske čelnike i samog kapetana 'modrih'.