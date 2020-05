Upravni odbor Hrvatskog odbojkaškog saveza (HOS) ponovio je odluku o završetku natjecateljske sezone 2019/20. kojom se u muškoj konkurenciji prvakom proglašava Mladost Ribola Kaštela, a u ženskoj konkurenciji naslov osvaja Mladost Zagreb

Podsjetimo, Upravni odbor HOS-a je sredinom ožujka zaključio ligaška natjecanja za ovu sezonu i proglasio prvake na temelju plasmana uoči prekida prvenstva uslijed epidemije koronavirusa. To je značilo da su prvacima postale odbojkašice zagrebačke Mladosti i odbojkaši Mladost Ribole Kaštele.

Nakon izdane suglasnosti SDUŠ-a, Upravni odbor HOS-a potvrdio prijedlog odbora za natjecanje te donio odluku o završetku odbojkaških natjecanja sezone 2019/2020 kako slijedi.

'Zbog nastupanja posebnih okolnosti (globalna pandemija COVID-19) koje podrazumijevaju događaj i stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a sve zbog zaštite zdravlja svih sudionika natjecanja (natjecatelji i službene osobe), gledatelja i drugih dionika, odbojkaška natjecanja u Republici Hrvatskoj pod direktnom nadležnošću Hrvatskog odbojkaškog saveza u svim kategorijama za žene i muškarce se obustavljaju s plasmanom na tablici zatečenim 11. ožujka 2020. godine i otkazuju se sve utakmice iz natjecanja pod direktnom nadležnošću HOS-a čije je održavanje predviđeno za razdoblje nakon 11. ožujka 2020. godine osim polufinala i finala KUP-a RH za muškarce, KUP-a Snježane Ušić za žene i završnica Prvenstva Hrvatske mlađe dobnih kategorija', objavili su iz odbojkaškog saveza.



Naslov prvakinja po drugi put su osvojile odbojkašice zagrebačke Mladosti ispred OK Kaštela i OK Marine Kaštela, dok je četvrto mjesto osvojila ekipa HAOK Rijeka CO.

U muškoj konkurenciji slavili su odbojkaši Mladost Ribola Kaštela, druga je zagrebačka Mladost, treće mjesto osvojila je Mursa Osijek, a četvrto MOK Rijeka.