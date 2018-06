Poniženi Joachim Löw rekao najveću istinu nakon njemačkog fijaska u Rusiji!

Njemački izbornik Joachim Löw čestitao je Južnoj Koreji na pobjedi i priznao da Njemačka apsolutno nije zaslužila proći grupnu fazu na SP-u u Rusiji...

Nijemci su doživjeli totalni fijasko u grupi F, a nakon poraza od Meksika i sretne pobjede nad Švedskom u posljednjem kolu dogodila im se katastrofa protiv otpisane Južne Koreje koja je u sudačkoj nadoknadi dvaput zabila i stigla do trijumfa za pamćenje.

'Ovo je totalni šok za nas. U svlačionici je mrtva tišina i nitko ne može objasniti zašto je završilo ovako kako je završilo,' izjavio je nakon utakmice Joachim Löw pa priznao najveću istinu:

'Ovo je za nas ogromno razočaranje koje moramo prihvatiti. Čestitke protivniku, mi nismo zaslužili proći dalje. U pripremnom razdoblju učinili smo sve što smo mogli, ali nedostajalo nam je lakoće igre na terenu.'

Iako su iz Njemačkog nogometnog saveza uvjeravali ove srijede da će Löw ostati izbornik unatoč svemu, on nije siguran što će biti s njim u budućnosti.

'Prerano mi je na to odgovoriti. Razočaranje je duboko u meni. Prvi sam koji treba samog sebe preispitati. No, prvo trebam prespavati jednu noć,' zaključio je razočarani strateg koji je Njemačku prije četiri godine odveo do titule na SP-u u Brazilu, a osvojio je i Kup konfederacija prije samo godinu dana...