Polufinalna drama mladih rukometašica s nesretnim završetkom; u nedjelju za broncu

Dobra vijest uoči susreta s trostrukim europskim prvakinjama u polufinalu natjecanja u Crnoj Gori bila je povratak Lucije Renić u sastav. Naše mlade rukometašice počele su odlično. Vrlo lako su zabile prva dva pogotka. Danska se jako mučila na punu zonu. Prva dva svoja pogotka zabila je iz sedmeraca.

Hrvatsku su presjekla dva isključenja u vrlo kratkom vremenu. Danska je to iskoristila i ne samo da je izjednačila na 3:3, nego je preuzela vodstvo i više ga nije ispustila do kraja prvoga dijela. I već je u 12. minuti bila na plus tri (4:7). Ali hrvatske kadetkinje nisu posustale. Uhvatile su priključak i probudile nadu da se Danska može svladati, piše HRS.

Nažalost, u završnici prvoga dijela slijedi jedno jako dugačko sušno razdoblje i Dankinje ponovno odlaze najprije na tri, a zatim i pet pogodaka prednosti (9:14). Ali ni tada nije bilo predaje. Djevojke su pronašle neku novu energiju i do kraja prvoga dijela s tri pogotka za redom uspjele doći na samo dva pogotka zaostataka (12:14).