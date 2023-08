Mladi hrvatski rukometaši ostali bez finala SP-a, furiozno su krenuli, a onda...

Hrvatska je odlično krenula u dvoboj i sredinom prvog poluvremena imala vodstvo od 8-5. No, tada je stala i Španjolska se ekspresno vratila u rezultatsku ravnotežu, a onda do poluvremena i napravila veliku prednost. Serijom 9-2 Španjolci su stigli do vodstva 14-10, a u nastavku je njihova prednost rasla i do najvećih 10 golova (32-22).