Pojavila se snimka Červarovog nepromišljenog poteza; što mu je to trebalo?

Pobjeda hrvatske rukometne reprezentacije protiv Bjelorusije 25:23 ostat će upamćena po svega 8100 gledatelja te više od pet tisuća praznih sjedalica, ali i po nesvakidašnjem potezu hrvatskog izbornika Lina Červara

S obzirom da je u tim trenucima Hrvatska imala minimalno vodstvo 24:23 taj Červarov potez iznenadio je mnoge navijače Bjelorusije uz TV ekrane. No, na video snimci se također vidi kako je Červar, koji je u želji da dobaci nešto svojim igračima na terenu, možda slučajno došao u kontakt s bjeloruskim igračem kojeg je nakratko primio oko struka. No, prema pravilima lako se moglo dogoditi da dobije crveni karton, a Bjelorusi sedmerac kojim bi možda došli do poravnanja.

Zaista nepromišljen potez tako iskusnog trenera zbog kojeg se mnogi s pravom pitaju - što mu je to trebalo?

Srećom po Červara suci to nisu vidjeli jer bi u suprotnom završnica utakmice bila potpuno drukčija…