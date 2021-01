Pogledajte trenutak kada je jedan od važnijih igrača Angole dobio izravni crveni karton zbog onoga što je napravio hrvatskom vrataru

Hrvatska se dugo mučila u utakmici protiv Angole, u sklopu drugog kola rukometnog SP-a, a jedan trenutak iz drugog dijela pogurnuo je Červarove izabranike prema pobjedi

Hrvatski rukometaši su poslije remija s Japanom (29:29) stigli do prvog slavlja na natjecanju. Pala je Angola 28:20. Naši reprezentativci nisu briljirali u prvom dijelu (12:11), ali je to nešto bolje izgledalo u nastavku, no uvjerljivoj pobjedi doprinijele su i pogreške suparnika.