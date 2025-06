Pogledajte kako su mladi Kauboji u dramatičnoj završnici propustili iznenaditi jake Španjolce

Bez obzira na to, naši su dečki odigrali sjajnu utakmicu. Dvostruki europski i jednom svjetski prvaci s ovom generacijom morali su se boriti do posljednje minute da ostvare pobjedu.

Nakon malo boljeg ulaska u susret Španjolaca, Hrvatska uspijeva napraviti niz od 4:1 i u sedmoj minuti ima plus dva (5:3). I tu prednost ne samo da čuva, već i uspijeva povećati za jedan gol sredinom prvoga dijela (8:5, 10:7). Španjolsku obranu 3-3 uspješno smo rješavali sve do same završnice prvoga dijela kada slijedi mali pad koncentracije i Španjolci serijom 5:2 uspijevaju izjednačiti do poluvremena na 14:14. Šteta, jer naši mladići su po svemu zaslužili da na odmoru imaju makar i minimalnu prednost.

Na početku drugog dijela, opet smo u problemima. Furija uspijeva zabiti tri gola za redom i pobjeći na 14:17. A kada oni vode, onda je zadaća suparnika još teža. Ipak, Hrvatska nije posustala. Izbornik je rotirao sve što je mogao i imao na klupi. Nakon 11 minuta uhvatili smo novi priključak i stigli do izjednačenja (21:21).

Nažalost, serijom tehničkih pogrešaka (na kraju smo ih imali čak 15, baš kao i Španjolci) i promašaja čistih zicera, dopustili su naši da Španjolci naprave svoj najveći niz od pet golova za redom i gurnu nas u minus od 21:26. Bilo je to u 46. minuti.