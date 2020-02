Pogledajte čudesnu drugu vožnju Filipa Zubčića: Ovo mi je bio najveći cilj u životu

Hrvatski skijaš Filip Zubčić ostvario je svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu osvojivši prvo mjesto na veleslalomu održanom u subotu u Yuzawa Naebi u Japanu.

Zubčić je pobijedio nakon sjajne druge vožnje pošto je u prvoj vožnji ostvario 12. rezultat.

Drugi je bio Švicarac Marco Odermatt sa zaostatkom od 0,74 sekunde, dok je treći bio Amerikanac Tommy Ford koji je za Zubčićem zaostao 1,07 sekundi.

'Jako sam sretan, napokon sam uspio pobijediti u Svjetskom kupu, i to u veleslalomu, što mi je bio najveći cilj u životu. Uspio sam! Dvije jako dobre i teške vožnje, s obzirom da sam u prvom laufu imao veliku grešku, koja me koštala jako puno, skoro sam se zaustavio prije ravnice. No znao sam da je sve moguće, staza je bila dosta razrovana, padala je kiša, puhao vjetar, uvjeti su bili stvarno teški', rekao je Filip Zubčić.