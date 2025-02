'Poderite Durantu onu stvar, ovdje nas nitko ne cijeni!' Pogledajte mitski Pešićev govor, koji je postao hit na Netflixu

Na drugoj strani terena stajali su LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Anthony Davis i Devin Booker – tim koji je na papiru bio nepobjediv. No, srpski su košarkaši pokazali nevjerojatnu borbenost, odigravši susret koji će ostati zapisan u analima sporta.

Pod vodstvom legendarnog Svetislava Pešića, Srbija je pružila nestvaran otpor, a ključnu su ulogu odigrali Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i Aleksa Avramović, koji su briljirali na parketu. No, uz nevjerojatnu igru, ekipu je dodatno motivirao i Pešićev vatreni govor uoči utakmice – govor koji je sada otkriven u Netflixovom dokumentarcu.

Pešićeva poruka koja je zapalila momčad

Prije polufinala, većina analitičara već je unaprijed vidjela Sjedinjene Države i Francusku u finalu. Srbija je ranije u natjecanju teško poražena u skupini u Lilleu, a Kevin Durant je tada bio nezaustavljiv. No, Pešić je iskoristio upravo taj poraz kao dodatno gorivo za svoju momčad.

Njegove riječi u svlačionici bile su izravne, moćne i emotivne:

'Slušajte me dobro. Ako je netko nešto naučio iz ove dvije utakmice protiv njih, onda smo to mi. Osjetili ste ih. Osjetili ste Duranta. Prilijepite se uz njega, poderite mu mu*a, borite se do posljednje kapi znoja! Nitko ovdje nema poštovanja prema nama. Već su objavili tko igra finale – i nas tamo nema. Zato vas molim, pokažite taj ponos!' Video govora možete pogledati na OVOM linku.

Nakon tih riječi, igrači su eksplodirali – ustali su, zapljeskali i uz uzvik ‘Idemo!’ krenuli u bitku.

Drama do posljednjeg trenutka

Srbija je odigrala fantastičnu utakmicu i bila na korak do senzacije, no u završnici su suci promijenili kriterij suđenja, što je omogućilo Amerikancima da preokrenu rezultat i plasiraju se u finale. Na kraju su Amerikanci uzeli zlato pobijedivši Francusku, dok je Srbija u borbi za broncu nadigrala Njemačku i osvojila treće mjesto na svijetu.