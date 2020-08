Počinje nova sezona HT Prve lige; jubilarno 30. prvenstvo otvaraju dva kluba koja ne skrivaju svoje ambicije; evo gdje možete gledati njihov okršaj

Počinje Hrvatski Telekom Prva liga, a čast da jubilarno 30. prvenstvo otvore imaju Varaždin i Gorica (petak, 20 sati, Arenasport 1)

'Cilj je da se borimo za mjesto u sredini tablice, a ne za ostanak', rekao je predsjednik NK Varaždin Stjepan Cvek za evarazdin.hr te se osvrnuo na prvog suparnika.

'Gorica je tvrd protivnik. U igračkom kadru nisu imali odlazaka, uigrani su, stabilizirali su se već više godina u ligi i bit će to teška utakmica. Međutim, naši apetiti ove sezone su veći pa to moramo i pokazati na terenu. Ako dečki budu igrali kao na kraju prošle sezone to će i dokazati.'