Pobuna NBA zvijezda zbog načina na koji je Vlade Divac u Sacramento doveo američkog reprezentativca

Dan prije isteka posljednjeg roka za razmjenu igrača u NBA ligi dogodile su se tri zamjene, a najzvučnije ime koje je promijenilo dres je 26-godišnji krilni igrač Harrison Barnes, koji je 2015. godine s Golden State Warriorsima osvojio naslov prvaka.

Barnes - koji je s reprezentacijom SAD-a osvojio olimpijsko zlato u Rio de Janeiru 2016. - do srijede je bio član Dallas Mavericksa, no ubuduće će nositi dres Sacramento Kingsa, dok su iz Sacramenta u Dallas otišli iskusni Zach Randolph i Justin Jackson. No, ova zamjena igrača šokirala je neke NBA igrače, ali i funkcionere jer su čelni ljudi Dallasa pristali poslati Barnesa u Kingse u trenutku - dok je on igrao utakmicu protiv Charlotte.

'Iskreno, ovako nešto nikada u životu nisam vidio. Vidio sam da ljude obavijeste kako su zamijenjeni tijekom treninga ili kada su avionu, autobusu. To se i meni događalo, ali ovo, da mu ovako nešto naprave dok igra? To vidim prvi puta u životu', rekao je krilni igrač gostujućih Charlotte Nicolas Batum.